Burgenland Energie: Neuer Finanz-Chef gesucht!

Bleibt bis zum Jahresende

„Gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen und unserer Belegschaft verfolgen wir seit 2021 ein klares Ziel: die Burgenland Energie zu einem führenden GreenTech-Unternehmen weiterzuentwickeln und damit einen wesentlichen Beitrag zu Energieunabhängigkeit und Klimaneutralität zu leisten. Unsere Strategie Change 2030 ist auf Kurs und wir haben in den vergangenen Jahren entscheidende Meilensteine erreicht. Dazu zählen insbesondere die Umsetzung einer neuen Finanzierungsarchitektur für unser Wachstums- und Investitionsprogramm, die wegweisende SPV-Finanzierung für den Ausbau von Wind- und Photovoltaik sowie die konsequente Weiterentwicklung und Digitalisierung des Unternehmens“, erklärte Czerny in einer ersten Stellungnahme. Bis zum Ende seiner Amtszeit werde er sich mit voller Kraft dafür einsetzen, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen.