Radfahrer nach Unfall mit Skater in Lebensgefahr

Folgenschwerer Radunfall Montagnachmittag in Seiersberg-Pirka südlich von Graz: Ein Radfahrer kollidierte mit einem Inlineskater, der Mann kam zu Sturz und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.
Der 72-jährige Steirer war gegen 16 Uhr in Seiersberg-Pirka (Graz-Umgebung) auf einem Radweg unterwegs. Im Bereich der Robert-Koch-Straße/Maria-Pfeiffer-Straße krachte er mit einem Mann auf Inlineskates, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, frontal zusammen. Laut Aussagen des 50-jährigen Skaters fuhr der Radfahrer kerzengerade auf ihn zu, ein Ausweichmanöver verlief ergebnislos.
50-Jähriger leicht verletzt
Der Radfahrer, der einen Helm trug, kam zu Sturz und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Als die Polizei am Unfallort eintraf, war bereits das Rote Kreuz und ein First Responder vor Ort. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung auf die Grazer Uniklinik geflogen. Der 50-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Unfallkrankenhaus gebracht.
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