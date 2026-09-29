Radfahrer nach Unfall mit Skater in Lebensgefahr

50-Jähriger leicht verletzt

Der Radfahrer, der einen Helm trug, kam zu Sturz und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Als die Polizei am Unfallort eintraf, war bereits das Rote Kreuz und ein First Responder vor Ort. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung auf die Grazer Uniklinik geflogen. Der 50-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Unfallkrankenhaus gebracht.