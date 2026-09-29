Slowakei: Schüler ersticht Lehrerin (61)

Regierungschef Robert Fico zeigte sich sehr beunruhigt über die Attacke. „Die Schulen müssen ein sicherer Ort für unsere Kinder sein, sonst werden wir keine Zukunft haben“, teilte der Politiker mit. Fico war im Mai 2024 selbst bei einem Attentat lebensgefährlich verletzt worden. Präsident Peter Pellegrini sprach den Angehörigen der Toten sein Beileid aus. Ein solches Ereignis sei eine Warnung für die ganze Gesellschaft, betonte er. Es brauche mehr Frieden, Respekt und gegenseitige Anerkennung.