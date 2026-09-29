Auch Kind verletzt
Slowakei: Schüler ersticht Lehrerin (61)
In einer Schule in der Slowakei kam es am Dienstag zu einer tödlichen Messerattacke. Laut slowakischen Medien kam dabei eine Lehrerin (61) ums Leben. Zwei weitere Personen, darunter ein Kind, wurden verletzt. Bei dem Angreifer handelt es sich demnach um einen Schüler der achten Klasse.
Das verletzte Kind sei in einem kritischen Zustand mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Nachrichtenagentur TASR unter Berufung auf die Polizei. Eine 44-jährige Frau habe Stichverletzungen im Brustbereich erlitten und sei ebenfalls in eine Klinik geflogen worden.
Situation unter Kontrolle
Zu dem Zwischenfall kam es an einer Volks- und Mittelschule in Staskov im Bezirk Cadca, rund 185 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bratislava. „Die Situation ist unter Kontrolle und in diesem Moment droht niemandem eine unmittelbare Gefahr“, teilte die Polizei weiter mit.
Innenminister Matus Sutaj Estok und Schulminister Tomas Drucker eilten an den Unglücksort.
Motiv noch unklar
Der mutmaßliche Täter, ein Schüler der achten Klasse, soll als Waffe ein Messer verwendet haben. Weitere Informationen zum genauen Tathergang, dem möglichen Motiv und den Hintergründen gab es zunächst nicht.
Regierungschef Robert Fico zeigte sich sehr beunruhigt über die Attacke. „Die Schulen müssen ein sicherer Ort für unsere Kinder sein, sonst werden wir keine Zukunft haben“, teilte der Politiker mit. Fico war im Mai 2024 selbst bei einem Attentat lebensgefährlich verletzt worden. Präsident Peter Pellegrini sprach den Angehörigen der Toten sein Beileid aus. Ein solches Ereignis sei eine Warnung für die ganze Gesellschaft, betonte er. Es brauche mehr Frieden, Respekt und gegenseitige Anerkennung.
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