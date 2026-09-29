Wird Zahnarzt erneut zum großen ÖFB-Schreck?

Vor seinem Engagement in Irland war Hallgrimsson Trainer in Katar und Teamchef von Jamaika. Vergangene Woche sorgte der Isländer international für Schlagzeilen, indem er angesichts des Gaza-Kriegs vor dem 3:0-Sieg im Duell mit Israel sagte: „Wir spielen nicht mit Genozid, wir spielen gegen Genozid.“ Ihr Heimspiel gegen die Israelis tragen die Iren am Sonntag in Backa Topola in Serbien aus, weil die Ressentiments im eigenen Land zu groß sind. Medientermine mit irischen Spielern sind im laufenden Länderspielfenster ausgesetzt, um diese vor der politischen Debatte zu schützen.