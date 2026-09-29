Golfcarts in Roms Innenstadt werden zum Politikum

Keine Sicherheitsgurte

Auch die Sicherheitsvorkehrungen werden kritisiert. Riccardo Cacchione von der Gewerkschaft Usb-Taxi weist darauf hin, dass die Fahrgäste in den offenen Carts teilweise ohne ausreichenden Schutz und ohne Sicherheitsgurte unterwegs seien – und das schneller als 25 km/h. Zudem würden sich Passagiere während der Fahrt für Fotos aus dem Vehikel lehnen. Lenker würden sich außerdem manchmal während der Fahrt zu den Gästen umdrehen, um ihnen die Sehenswürdigkeiten zu erklären.