Tanja Leitner ist Kärntens Bildungsdirektorin

Die Bildungsdirektion für Kärnten bekommt eine neue Leitung. Mit 1. Oktober übernimmt Tanja Leitner die fünfjährige Funktionsperiode. Isabella Penz verabschiedet sich.
„Mit Tanja Leitner übernimmt eine erfahrene Führungspersönlichkeit aus dem Kärntner Bildungsbereich die Leitung der Bildungsdirektion. Sie kennt die Bildungslandschaft vor Ort, bringt langjährige Führungserfahrung mit und hat im Auswahlverfahren ein überzeugendes Konzept für die Weiterentwicklung der Bildungsdirektion präsentiert. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche ihr für diese verantwortungsvolle Aufgabe alles Gute“, sagt Bildungsminister Christoph Wiederkehr.
„Gute Bildung ist eine der wichtigsten Grundlagen für die Zukunft unserer Kinder und für die Entwicklung unseres Landes. Dafür braucht es Menschen, die Erfahrung mitbringen, zuhören und gemeinsam etwas bewegen wollen“, betont Landeshauptmann Daniel Fellner.
Leitner tritt damit in die Fußstapfen von der bisherigen Bildungsdirektorin Isabella Penz. Zuletzt war Leitner pädagogische Leiterin der Kärntner Volkshochschulen. In dieser Funktion war sie für rund 50 Mitarbeiter sowie mehr als 30 öffentlich finanzierte Projekte verantwortlich.
18 Bewerbungen
Die Funktion der Bildungsdirektorin wurde öffentlich ausgeschrieben. Insgesamt gingen 18 Bewerbungen ein. Das Land Kärnten übermittelte anschließend einen Vorschlag mit drei geeigneten Bewerbungen an den Bund. Darunter waren zwei Männer und eine Frau. Auf Grundlage dieses Vorschlags traf Bildungsminister Christoph Wiederkehr die Entscheidung über die Bestellung.
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