Tanja Leitner ist Kärntens Bildungsdirektorin

„Mit Tanja Leitner übernimmt eine erfahrene Führungspersönlichkeit aus dem Kärntner Bildungsbereich die Leitung der Bildungsdirektion. Sie kennt die Bildungslandschaft vor Ort, bringt langjährige Führungserfahrung mit und hat im Auswahlverfahren ein überzeugendes Konzept für die Weiterentwicklung der Bildungsdirektion präsentiert. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche ihr für diese verantwortungsvolle Aufgabe alles Gute“, sagt Bildungsminister Christoph Wiederkehr.