Ausgerechnet Sündenbock ließ Italien auferstehen

Am Freitag sah die Welt des einstigen Riesen noch ganz anders aus. Vor eigenem Publikum blamierte sich Italien gegen Belgien, verabschiedete sich nach dem 0:2 unter gnadenlosen Pfiffen. Die Nerven lagen blank, ein noch tieferer Absturz schien zum Greifen nah. Die Reaktion ließ aber nicht lange auf sich warten. Ausgerechnet der einstige „Sündenbock“ Alessandro Bastoni sorgte für die frühe Führung der „Nazionale“ (9.). Noch vor gut einem halben Jahr hatte der Abwehrboss beim blamablen WM-Quali-Aus gegen Bosnien mit seinem Platzverweisentscheidenden Anteil am Debakel.