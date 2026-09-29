Heiß diskutiert! Ein brisanter Wahl-Favorit

Zählt alleine der Sport? Oder sind auch Image und Aussagen abseits des Sports wichtig? Denn Olympiasieger Benni Karl ist durchaus umstritten …
Die Wahl läuft! Aktuell stimmen Österreichs Sportjournalisten ab, vergeben ihre Punkte an die besten Sportlerinnen, Sportler und Teams des Landes.
Wer bekommt den „Niki“?
Gefeiert werden die Sportler des Jahres (der relevante Zeitraum ist Oktober 2025 bis Ende September 2026) am 15. Oktober bei der Lotterien Sporthilfe Gala in der Wiener Stadthalle. Als Trophäe wartet der nach Formel-1-Legende Niki Lauda benannte „Niki“. Eine (von Sports Media Austria durchgeführte) Wahl, die stets heiß diskutiert wird. Und so wird es auch diesmal sein …
Moderiert wird die Gala vom ORF-Duo Karina Toth und Lukas Schweighofer. Auf der „Straße der Sieger“ verewigt werden Herbert Prohaska und Barbara Schett. Apropos Prohaska: Österreichs Jahrhundert-Kicker wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet.
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