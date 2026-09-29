Heiß diskutiert! Ein brisanter Wahl-Favorit

Wer bekommt den „Niki“?

Gefeiert werden die Sportler des Jahres (der relevante Zeitraum ist Oktober 2025 bis Ende September 2026) am 15. Oktober bei der Lotterien Sporthilfe Gala in der Wiener Stadthalle. Als Trophäe wartet der nach Formel-1-Legende Niki Lauda benannte „Niki“. Eine (von Sports Media Austria durchgeführte) Wahl, die stets heiß diskutiert wird. Und so wird es auch diesmal sein …