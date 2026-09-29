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Sportler des Jahres

Heiß diskutiert! Ein brisanter Wahl-Favorit

Sport-Mix
29.09.2026 07:22
Bei den Olympischen Spielen holte Benjamin Karl Gold.
Bei den Olympischen Spielen holte Benjamin Karl Gold.(Bild: AP/Lindsey Wasson)
Porträt von Alexander Hofstetter
Von Alexander Hofstetter

Zählt alleine der Sport? Oder sind auch Image und Aussagen abseits des Sports wichtig? Denn Olympiasieger Benni Karl ist durchaus umstritten …

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Die Wahl läuft! Aktuell stimmen Österreichs Sportjournalisten ab, vergeben ihre Punkte an die besten Sportlerinnen, Sportler und Teams des Landes.

Wer bekommt den „Niki“?
Gefeiert werden die Sportler des Jahres (der relevante Zeitraum ist Oktober 2025 bis Ende September 2026) am 15. Oktober bei der Lotterien Sporthilfe Gala in der Wiener Stadthalle. Als Trophäe wartet der nach Formel-1-Legende Niki Lauda benannte „Niki“. Eine (von Sports Media Austria durchgeführte) Wahl, die stets heiß diskutiert wird. Und so wird es auch diesmal sein …

  • Das garantiert schon die Herren-Wahl. Radsport-Gigant Felix Gall fordert die Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl und Alessandro Hämmerle. Angesichts seiner sportlichen Geschichte könnte man Karl als Favoriten sehen. Der Niederösterreicher hat nach 2022 mit 40 Jahren seine zweite Olympia-Goldene folgen lassen. Beeindruckend. Allerdings hat Karl im April mit Aussagen über seine Ehe im Podcast „Mindgames“ für Diskussionen abseits der Piste gesorgt. Bei der Wahl sollen bzw. dürfen nicht nur die sportlichen Erfolge, sondern auch die Werte als Persönlichkeit berücksichtigt werden. Spannend.
Zweiter beim Giro, Dritter bei der Vuelta und der Gesamtsieg bei der Burgos-Rundfahrt: Felix ...
Zweiter beim Giro, Dritter bei der Vuelta und der Gesamtsieg bei der Burgos-Rundfahrt: Felix Gall fuhr seien bislang beste Saison.(Bild: EPA/Santi Otero)
  • Bei den Damen spricht alles für Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock. Außenseiterchancen darf man den Olympia-Medaillengewinnerinnen Sabine Payer (Snowboard) und Cornelia Hütter (Ski) sowie Tennis-Ass Lilli Tagger geben.
Olympiasiegerin Janine Flock
Olympiasiegerin Janine Flock(Bild: Sepp Pail)
  • In der Poleposition bei der Mannschaft des Jahres stehen die Olympia-Gold-Duos Ariane Rädler/Katharina Huber (Ski) und Stephan Embacher/Jan Hörl (Skispringen). Der LASK beeindruckte mit dem Fußball-Double und dem Einzug in die Champions League.
Der LASK holte in der vergangenen Saison das Double.
Der LASK holte in der vergangenen Saison das Double.(Bild: GEPA)
  • Nicht von den Journalisten, sondern den Fans gewählt wird der Aufsteiger der Saison. Da stehen Stephan Embacher (Skispringen), Luka Mladenovic (Schwimmen) und Matej Svancer (Ski Freestyle) zur Auswahl.
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Luka Mladenovic, Stephan Embacher, Matej Svancer (von links)
Stimmen Sie hier ab
Jetzt voten! Wer wird Aufsteiger des Jahres 2026?
28.09.2026

Moderiert wird die Gala vom ORF-Duo Karina Toth und Lukas Schweighofer. Auf der „Straße der Sieger“ verewigt werden Herbert Prohaska und Barbara Schett. Apropos Prohaska: Österreichs Jahrhundert-Kicker wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

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