Das Pölvenderby: Ein Duell für die Zukunft

Sportlich lagen zwischen den beiden Klubs allerdings lange Welten. „Früher hat man gesagt, da spielen wir lieber gegen eine Gasthausmannschaft als gegen Bad Häring, da gibt es sportlich mehr Herausforderung“, lachte der routinierte Häring-Coach. Mittlerweile hat sich das Bild gewandelt: Die Gelb-Blauen sind über die Jahre sportlich immer näher an Bruckhäusl herangerückt, zogen in der Tabelle am Nachbarn vorbei und hielten ihn nun auf Abstand.