Auto ging in Flammen auf, Fahrer (73) rettete sich

Der 73-Jährige war am Montag gegen 12.25 Uhr auf der L113 in Richtung Niederalpl unterwegs. Plötzlich hörte er einen lauten Knall aus dem Motorraum, kurz darauf stieg schon Rauch auf. Der Mann fuhr sofort an den Straßenrand, stieg aus und versuchte das Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen. Doch es blieb beim Versuch.