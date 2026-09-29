Auto ging in Flammen auf, Fahrer (73) rettete sich

Spektakulärer Zwischenfall am Montag in Mariazell (Steiermark): Der Pkw eines 73-Jährigen ging plötzlich in Flammen auf, der Mann konnte sich selbstständig befreien, sein Audi brannte allerdings vollständig aus.
Der 73-Jährige war am Montag gegen 12.25 Uhr auf der L113 in Richtung Niederalpl unterwegs. Plötzlich hörte er einen lauten Knall aus dem Motorraum, kurz darauf stieg schon Rauch auf. Der Mann fuhr sofort an den Straßenrand, stieg aus und versuchte das Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen. Doch es blieb beim Versuch.
Die Feuerwehren Gollrad und Mariazell brachten die Flammen schnell unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen verhindern. Am Fahrzeug entstand allerdings Totalschaden, auch die angrenzende Wiese wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die rund 400 Meter lange Ölspur wurde durch die Straßenmeisterei Gußwerk entfernt. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt.
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