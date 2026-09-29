Österreicher bewaffnen sich: 42.000 mehr als 2025

Zahl der Waffenbesitzer gestiegen – aber weniger stark

Bemerkenswert ist aber auch, dass die Zahl der Waffenbesitzer deutlich weniger stark anstieg als die Zahl der Schusswaffen. Sprich: Der Trend geht zur Zweit- oder Drittwaffe. Demnach gab es laut einem Bericht des „Standard“ um knapp 5000 Waffenbesitzer mehr.