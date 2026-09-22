Er schaut nicht weg, wenn Hilfe gebraucht wird

Auch sein Sohn ist mittlerweile von der Jugendfeuerwehr zu den „Großen“ gewechselt und tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters, „worüber ich sehr stolz bin.“ Seine Botschaft an die Gesellschaft: „Wichtig ist der Erste-Hilfe-Kurs – den sollte jeder haben. Man kann keinen Fehler machen – und selbst, wenn man nur den Notruf wählt“.