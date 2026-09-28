Maskierte E-Scooter-Bande verletzt Wiener Künstler

Jedoch machen ihm die Kratzer weniger zu schaffen als der Rest: „Die äußeren Wunden sind ein Thema. Das Problem ist, so aus dem Nichts in seiner Sicherheit gestört zu sein. Das macht etwas mit einem“, erzählte er im Gespräch mit der „Krone“. Für ihn stehe jetzt im Vordergrund, die Angst wieder zu verlieren.