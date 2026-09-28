Wut-Ausraster: Mann wirft Blumentrog auf Straße

Wutentbrannt durch die Klagenfurter Innenstadt ist am Sonntag ein 30-Jähriger gelaufen. Er soll einen Blumentrog auf die Fahrbahn geworfen und Erde auf der Straße verstreut haben. Im Zuge der Festnahme verletzte er zwei Polizisten.
Schreiend und wild gestikulierend war ein Klagenfurter in der Landeshauptstadt auf einem Gehsteig unterwegs. Polizisten wurden auf ihn aufmerksam, weil er auch im Verdacht stand, einen Blumentrog auf die Fahrbahn geworfen zu haben. „Er soll die Erde auf der Straße verstreut haben“, heißt es vonseiten der Polizei.
Zwei Polizisten verletzt
Doch auch gegenüber der Exekutive beruhigte sich der Mann nicht, weigerte sich, die Daten bekannt zu geben und verhielt sich zunehmen aggressiv. Plötzlich ging er auch auf die Polizei los. Auch die Festnahme hielt ihn nicht auf: Der 30-Jährige wehrte sich vehement. Erst als eine zweite Streife zur Unterstützung eintraf, konnten dem Tobenden Handschellen angelegt werden. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten verletzt; sie mussten den Dienst vorzeitig quittieren.
Ein Alko-Test verlief negativ. Anzeige.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.