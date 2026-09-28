Wut-Ausraster: Mann wirft Blumentrog auf Straße

Zwei Polizisten verletzt

Doch auch gegenüber der Exekutive beruhigte sich der Mann nicht, weigerte sich, die Daten bekannt zu geben und verhielt sich zunehmen aggressiv. Plötzlich ging er auch auf die Polizei los. Auch die Festnahme hielt ihn nicht auf: Der 30-Jährige wehrte sich vehement. Erst als eine zweite Streife zur Unterstützung eintraf, konnten dem Tobenden Handschellen angelegt werden. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten verletzt; sie mussten den Dienst vorzeitig quittieren.