Vandalen zerstörten mehrere Reifen bei Oktoberfest

Ein unschönes Ende für eine „Oktoberfest“-Veranstaltung in Matrei in Osttirol: Unbekannte Täter beschädigten am Wochenande alle vier Reifen eines abgestellten PKWs im Nahbereich des Festzeltes. Auch ein Motorfahrrad wurde stark beschädigt.
Die Polizei sucht nach unbekannten Tätern, die in der Nacht von vergangenen Freitag auf Samstag einen Pkw beschädigt haben. Mit unbekanntem Werkzeug machten sich die Täter an den Fahrzeugen zu schaffen und beschädigten die Reifen des Autos.
Kennzeichentafel abmontiert
Weiters wurde in der Nacht von Samstag bis Sonntag die Kennzeichentafel eines Motorfahrrads abgenommen und einem weiteren Pkw ab und unterdrückten sie. Wieviele Täter zu Gange waren, ist derzeit noch unklar. Die Polizeidienststelle Matrei in Osttirol bittet um Hinweise: 059133/7234
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