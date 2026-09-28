Vandalen zerstörten mehrere Reifen bei Oktoberfest

Kennzeichentafel abmontiert

Weiters wurde in der Nacht von Samstag bis Sonntag die Kennzeichentafel eines Motorfahrrads abgenommen und einem weiteren Pkw ab und unterdrückten sie. Wieviele Täter zu Gange waren, ist derzeit noch unklar. Die Polizeidienststelle Matrei in Osttirol bittet um Hinweise: 059133/7234