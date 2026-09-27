Teenager am Steuer: Pkw blieb auf dem Dach liegen

Ohne gültige Lenkberechtigung war ein 17-Jähriger am Sonntag in Klagenfurt unterwegs. Nach einer Kollision auf der Villacher Straße geriet sein Pkw ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.
Ohne Führerschein war ein 17-jähriger Klagenfurter am Sonntag auf der Villacher Straße in Klagenfurt unterwegs – am Beifahrersitz saß ein ebenfalls 17-jähriger Bekannter. Um 17 Uhr fuhr er mit einem Pkw in Richtung Westen, als ein 75-Jähriger mit seinem Auto aus einer Hauseinfahrt auf die Villacher Straße abbog – es kam zur Kollision.
Fahrzeug landete am Dach
Das von dem 17-Jährigen gelenkte Auto geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die beiden Jugendlichen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.
„Der 17-jährige Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt verbracht“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Der Beifahrer unterschrieb einen Revers, der 75-jährige Lenker blieb unverletzt. „Ein mit beiden beteiligten Unfalllenkern durchgeführter Alkomattest verlief negativ“, so die Landespolizeidirektion.
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