Teenager am Steuer: Pkw blieb auf dem Dach liegen

Ohne Führerschein war ein 17-jähriger Klagenfurter am Sonntag auf der Villacher Straße in Klagenfurt unterwegs – am Beifahrersitz saß ein ebenfalls 17-jähriger Bekannter. Um 17 Uhr fuhr er mit einem Pkw in Richtung Westen, als ein 75-Jähriger mit seinem Auto aus einer Hauseinfahrt auf die Villacher Straße abbog – es kam zur Kollision.