„Der Große Hammer“ erwacht zu neuem Leben

Es ist ein Ort wie aus einer anderen Zeit: Im „Großen Hammer“ in Himmelberg stehen noch heute historische Maschinen, die einst mit der Kraft des Wassers Sensen schmiedeten. Seit Jahrhunderten ist die Anlage eng mit der Geschichte der Region verbunden. Schon ab 1504 sind Sensenschmieden an der Tratten nachweisbar. Im 19. Jahrhundert wurden dort sogar bis zu 35.000 Sensen pro Jahr gefertigt. Heute ist das alte Werk ein einzigartiges Museum.