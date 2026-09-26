Nach zwölf Jahren: Turrini-Stück feiert Comeback

Wiederaufnahme bei „Jungen Theater Wien“

„Ich habe in den letzten Jahren so viel Brülltheater auf deutschen Bühnen gesehen, so viel Regieeinfallsucht und zu wenig Poesie und Literatur, daß mich Deine Arbeit richtig froh, ja glücklich gemacht hat. Ich habe lang mit meiner Verlegerin telefoniert und sie, die ja berufsmäßig fast jeden Abend Aufführungen sieht, war auch ergriffen von der Schönheit und Stille Deiner Art von Regie. Bitte lass Dir nichts von diesen schönen Eigenschaften wegnehmen, sie sind sehr wertvoll.“