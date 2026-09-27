„Es war angsteinflößend!“ WM-Drama um Schwedin

Trainer schildert seine Eindrücke

Dort war das Rad-Ass schließlich wieder bei Bewusstsein und muss operiert werden. „Es handelt sich um einen offenen Bruch“, erklärte die schwedische Teamleitung am Abend. Am Sonntag wurde schließlich die Diagnose bekannt. Andersson hat sich das Schlüsselbein gebrochen und sich eine Blutung in der Hüfte zugezogen.