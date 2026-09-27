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Nach Sturz bewusstlos

„Es war angsteinflößend!“ WM-Drama um Schwedin

Sport-Mix
27.09.2026 11:58
Dramatische Szenen am Rande der Rad-WM in Kanada.
Dramatische Szenen am Rande der Rad-WM in Kanada.(Bild: Krone-Collage/AP/Graham Hughes/The Canadian Press via AP, Screenshot/Instagram_caroline_anderssson)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bei ihrem schweren Sturz bei der Rad-WM in Montreal hat sich Caroline Andersson das Schlüsselbein gebrochen. Der schwedische Nationaltrainer schilderte zudem die bangen Momente am Rande des Rennens. 

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Andersson war beim WM-Rennen in einen Massensturz verwickelt und lag anschließend regungslos und blutüberströmt auf der Straße. Die Sanitäter eilten schnell herbei und legten der Schwedin eine Halskrause an. Anschließend wurde sie ins Spital gebracht.

Trainer schildert seine Eindrücke
Dort war das Rad-Ass schließlich wieder bei Bewusstsein und muss operiert werden. „Es handelt sich um einen offenen Bruch“, erklärte die schwedische Teamleitung am Abend. Am Sonntag wurde schließlich die Diagnose bekannt. Andersson hat sich das Schlüsselbein gebrochen und sich eine Blutung in der Hüfte zugezogen. 

Ihr Trainer Lucas Persson zeigte sich gegenüber dem Sender „SVT“ von den Ereignissen geschockt: „Als wir zu ihr kamen, war sie bewusstlos. Sie war komplett weg. Es war angsteinflößend, man weiß einfach nicht, was man in diesem Moment tun soll“, so der Schwede.  

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