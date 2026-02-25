Dieses Bild zeigt unsere Milchstraße wie nie zuvor

Die Geburt riesiger Sterne

„Die CMZ beherbergt einige der massereichsten Sterne unserer Galaxie, viele leben schnell und sterben jung in gewaltigen Supernovae oder sogar Hypernovae“, erklärt Steve Longmore, Leiter der ACES-Studie und Professor für Astrophysik an der Liverpool John Moores University. Durch die Analyse dieser Region erhoffen sich die Astronomen ein besseres Verständnis davon, wie Sterne in extremen Umgebungen geboren werden – und wie Galaxien wie unsere sich im frühen Universum entwickelten.