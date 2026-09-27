Konsequenzen! Teamchef schimpft über eigenen Pilot

„Natürlich bin ich vom Ausgang des heutigen Rennens äußerst enttäuscht, weil wir wissen, dass wir wertvolle Punkte im Kampf um die Meisterschaft verloren haben“, wird Briatore in eine Aussendung seines Teams zitiert und weiter: „Ich weiß, dass Franco die volle Verantwortung dafür übernommen hat, wie es auch sein sollte. Tatsächlich hat er angesichts der Situation im Rennen und des Neustarts hinter dem Safety-Car viel zu spät gebremst. Es war eine sehr schwache Aktion für einen Fahrer seiner Erfahrung“, so das knallharte Urteil.