„Aufregender Sommer“ für Ex-Ski-Weltmeisterin

Anfang September hat sie nun auch ihr erstes Kind zur Welt gebracht. „Eine besondere Lieferung und ein neuer Boss in der Stadt“, schreibt die Norwegerin auf Instagram zu Fotos ihres kleinen Sonnenscheins. „Seit drei Wochen zeige ich ihr, wie es gemacht wird“, ergänzt sie noch mit einem Zwinkern. Schöne Neuigkeiten und der gelungene Abschluss einen wirklich aufregenden Sommers.