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Blitz-Hochzeit und Co.

„Aufregender Sommer“ für Ex-Ski-Weltmeisterin

Ski Alpin
27.09.2026 07:11
Die Norwegerin ist auch nach ihrer Profi-Karriere immer für eine Überraschung gut!
Die Norwegerin ist auch nach ihrer Profi-Karriere immer für eine Überraschung gut!(Bild: Krone-Collage/GEPA, Screenshot/Instagram_mariatviberg)
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Von krone Sport

Hinter Maria Therese Tviberg liegen intensive und aufregende Wochen. Nach ihrer Blitz-Hochzeit im Sommer ist die ehemalige Weltmeisterin im Ski-Parallelevent jetzt auch erstmals Mama geworden.

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Tviberg ist immer wieder für eine Überraschung gut. 2023 kürte sich die Norwegerin durchaus überraschend zur Weltmeisterin im Parallelevent. Nur wenige Monate später verkündete die Athletin schließlich nicht wenig überraschend, dass sie ihre Profi-Karriere beendet. 

Doch Langeweile kehrte im Hause Tviberg auch anschließend nicht ein. Zunächst verkündete das ehemalige Ski-Ass, dass sie einen komplett neuen Lebensweg einschlagen möchte und war fortan als Immobilienmaklerin tätig. 

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„Neuer Boss in der Stadt“
In diesem Sommer wurde es schließlich privat erneut „richtig aufregend“, wie die 32-Jährige auf Instagram verraten hat. Im Juni verkündete Tviberg, dass sie schwanger sei. Wenige Wochen später, dass sie sich mit ihrem Partner Sindre Moen Paulseth verlobt hat. Nur wenige Tage später folgte auch gleich die überraschende Blitz-Hochzeit. 

Anfang September hat sie nun auch ihr erstes Kind zur Welt gebracht. „Eine besondere Lieferung und ein neuer Boss in der Stadt“, schreibt die Norwegerin auf Instagram zu Fotos ihres kleinen Sonnenscheins. „Seit drei Wochen zeige ich ihr, wie es gemacht wird“, ergänzt sie noch mit einem Zwinkern. Schöne Neuigkeiten und der gelungene Abschluss einen wirklich aufregenden Sommers. 

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