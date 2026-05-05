Der „gute Amerikaner“ Papst Leo XIV. 1 Jahr im Amt

Häufiger noch wird Leo als „Anti-Trump“ betitelt, zumal der Republikaner auch noch in einer Schimpftirade über den 267. Papst herzog und ein KI-generiertes Kitschgemälde von sich selbst als Jesus ins Internet stellte. Leo erklärte, dass er kein Interesse an einer Auseinandersetzung mit Trump habe, aber auch keine Angst vor der US-Regierung. Zurück nahm der Stellvertreter Christi auf Erden – so die Lehre – nichts. Im Vatikan legen sie Wert darauf, dass man dort in größeren Zusammenhängen denkt als aktuell im Weißen Haus.