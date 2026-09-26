Kärnten macht den Herbst heuer zur Reisezeit

Von den Kärntner Alpen bis zum Meer

Einen grenzüberschreitenden Reiseanlass bietet der neue Alpe-Adria-Roadtrip, den die Kärnten Werbung gemeinsam mit Friaul-Julisch Venetien entwickelt hat. Die sechsteilige Route führt von den Kärntner Alpen bis an die italienische Adriaküste und wieder zurück. Startpunkt ist Hermagor. Von dort geht es über Bad Kleinkirchheim und Klagenfurt nach Tarvis und weiter nach Triest. Über Piancavallo führt die Route schließlich wieder zurück nach Hermagor.

Neben den Landschaften stehen Kultur, Kulinarik und regionale Erlebnisse im Mittelpunkt. Besonders im Herbst soll die Route einen zusätzlichen Anlass für eine mehrtägige Reise bieten und sich mit Wandern, Naturerlebnissen und kulinarischen Angeboten verbinden lassen. Um die Nachfrage anzukurbeln, investiert die Kärnten Werbung 1,5 Millionen Euro in eine breit angelegte Herbstkampagne. Die Botschaft ist klar: Der Herbst soll nicht bloß als Verlängerung des Sommers wahrgenommen werden. Vielmehr will Kärnten eine eigene Reisezeit mit spezifischen Erlebnissen etablieren.