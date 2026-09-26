50 Jahre BRG Viktring: Schule feiert Jubiläum

Viktring lebt von Kreativität

Auf die Frage hin, was die Schule ausmacht, betont die Direktorin: „Es ist die Kreativität. Sie atmet im ganzen Haus und das spürt man. Auf den Geist von Viktring sind alle sehr stolz.” Neben den Kunst- und Musikschwerpunkt gibt es auch Klassen mit naturwissenschaftlicher Vertiefung. „Wir möchten den Schülern gewisse Grundfertigkeiten mitgeben. Sie sollen mit Freude auf ihre Schulzeit zurückschauen können,” so Magnes.