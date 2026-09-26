50 Jahre BRG Viktring: Schule feiert Jubiläum

Mit einer Geburtstagsfeier: So startete das BRG Viktring in das neue Schuljahr 2026/27. Direktorin Brigitte Magnes spricht über die Wichtigkeit der Wertevermittlung in Zeiten von KI und gibt einen Ausblick in das Jubiläumsschuljahr.
Genau 50 Ballons ließen die Schüler des Bundesrealgymnasiums am Mittwoch, den 16. September, in der vierten Schulstunde in die Luft steigen. „Keiner hat von der Feier gewusst. Sie wurde über die Lautsprecher in den Klassen ausgerufen”, erzählt Magnes. „Es wurde gesungen und da zu einer Geburtagsfeier natürlich auch Kuchen gehört, gab es Kuchen für alle.”
Vom Versuch zur Erfolgsgeschichte
Angefangen in den Trümmern als Versuch, begann vor 50 Jahren die Schulgeschichte. Der damalige Stift wurde als Schule umfunktioniert – zuerst nur als Versuch. Mittlerweile schauen hunderte Absolventen auf ihre Schulzeit hier zurück.
Viktring lebt von Kreativität
Auf die Frage hin, was die Schule ausmacht, betont die Direktorin: „Es ist die Kreativität. Sie atmet im ganzen Haus und das spürt man. Auf den Geist von Viktring sind alle sehr stolz.” Neben den Kunst- und Musikschwerpunkt gibt es auch Klassen mit naturwissenschaftlicher Vertiefung. „Wir möchten den Schülern gewisse Grundfertigkeiten mitgeben. Sie sollen mit Freude auf ihre Schulzeit zurückschauen können,” so Magnes.
Das BRG Viktring hat ein kreatives Herz. Der Stift mit dem Park beflügelt die Kreativität und die Möglichkeiten, die man in diesem Haus hat.
Brigitte Magnes, Direktorin
Kunst in Zeiten von KI
Die künstliche Intelligenz und das Verwenden in der Kunst ist ein umstrittenes Thema. Auch in der Schule gebe man die Fertigkeiten sowie ethische und moralische Grundlagen im Umgang mit KI mit. „Die KI als Hilfestellung in der Kunst- und Musikbranche einzusetzen, ist etwas, das man noch erforschen wird”, meint die Direktorin des BRG Viktring.
Exklusivkonzert mit Ingolf Wunder
„Die interne Feier war nur der Beginn unseres Jubiläumsschuljahrs”, erzählt Magnes. Am 1. Dezember sei eine Veranstaltung im Konzerthaus in Klagenfurt geplant. Wegbegleiter und Absolventen werden eingeladen, manche erzählen über ihren Lebensweg. „Wir als Schule dürfen uns mit einer Liste namhafter Absolventen krönen, die in ihrer Branche sehr erfolgreich sind”, berichtet die Direktorin stolz. Auch die Geschichte der Schule und des Stifts werden thematisiert. „Außerdem wird Ingold Wunder in der zweiten Hälfte des Abends ein exklusives Klavierkonzert geben.”
Rosenball im Zeichen des Jubiläums
Über das restliche Jahr sind weitere Konzerte, Veranstaltungen angedacht und auch eine Vernissage ist geplant. Das Jubiläum wird also ausgibig gefeiert werden. Selbst der Ball im Frühjahr 2027 steht ganz im Zeichen der 50 Jahre Schulgeschichte.
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