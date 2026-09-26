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Flanieren und Feiern am St. Veiter Wiesenmarkt

Kärnten
26.09.2026 17:00
Porträt von Nina Loibnegger
Von Nina Loibnegger

Der 663. St. Veiter Wiesenmarkt wurde Samstag eröffnet. Bis 5. Oktober wird dort Brauchtum mit Unterhaltung verbunden und lockt mit einem bunten Programm tausende Besucher an.

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Bei strahlend blauem Himmel, mit 1700 Umzugsteilnehmern und etwa 10.000 Schaulustigen eröffnete der Festumzug den St. Veiter Wiesenmarkt am Samstag um 10 Uhr. Bis 5. Oktober ist die Herzogstadt nun das Zentrum von Brauchtum, Kulinarik und Unterhaltung und lädt mit einem vielfältigem Programm zu Kärntens ältestem Volksfest ein.

Zahlreiche Landjugend-Gruppen nahmen am Festumzug teil.
Zahlreiche Landjugend-Gruppen nahmen am Festumzug teil.(Bild: Krone Redaktion)
Verschiedene Musikkapellen gaben ihr Bestes.
Verschiedene Musikkapellen gaben ihr Bestes.(Bild: Krone Redaktion)
Auch verschiedenen Wehren waren Teil des Umzugs.
Auch verschiedenen Wehren waren Teil des Umzugs.(Bild: Krone Redaktion)
Mit Musik und Tanz zogen die Umzugsteilnehmer durch St. Veit.
Mit Musik und Tanz zogen die Umzugsteilnehmer durch St. Veit.(Bild: Krone Redaktion)
Volkstümliche Musik und Tanzeinlagen begeisterten die Schaulustigen.
Volkstümliche Musik und Tanzeinlagen begeisterten die Schaulustigen.(Bild: Krone Redaktion)

Erstmals wird das Herzstück des Wiesenmarktes – der Krämermarkt – um einen vollen Tag verlängert. Interessierte bleibt so auch am Freitag Zeit, um bei den 160 Marktständen vorbeizuschauen. Besonders bei der jungen Generation beliebt ist der Vergnügungspark. 40 Fahrgeschäfte sorgen dort für den richtigen Adrenalinkick bei Groß und Klein.

Auch der Krämermarkt war am Eröffnungstag gut besucht.
Auch der Krämermarkt war am Eröffnungstag gut besucht.(Bild: Krone Redaktion)
Handwerk, so weit das Auge reicht.
Handwerk, so weit das Auge reicht.(Bild: Krone Redaktion)

Nachdem am Mittwoch um 21 Uhr das traditionelle Feuerwerk entzündet und zum Höhepunkt des Wiesenmarktes wird, gibt es am Donnerstag erstmalig eine „Happy Hour“ von 15 bis 18 Uhr. Gäste können sich dann über spezielle Angebote in den Gastro-Betrieben sowie bei den Schaustellern am Marktgelände freuen.

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