Flanieren und Feiern am St. Veiter Wiesenmarkt

Erstmals wird das Herzstück des Wiesenmarktes – der Krämermarkt – um einen vollen Tag verlängert. Interessierte bleibt so auch am Freitag Zeit, um bei den 160 Marktständen vorbeizuschauen. Besonders bei der jungen Generation beliebt ist der Vergnügungspark. 40 Fahrgeschäfte sorgen dort für den richtigen Adrenalinkick bei Groß und Klein.