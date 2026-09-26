Flanieren und Feiern am St. Veiter Wiesenmarkt

Der 663. St. Veiter Wiesenmarkt wurde Samstag eröffnet. Bis 5. Oktober wird dort Brauchtum mit Unterhaltung verbunden und lockt mit einem bunten Programm tausende Besucher an.
Bei strahlend blauem Himmel, mit 1700 Umzugsteilnehmern und etwa 10.000 Schaulustigen eröffnete der Festumzug den St. Veiter Wiesenmarkt am Samstag um 10 Uhr. Bis 5. Oktober ist die Herzogstadt nun das Zentrum von Brauchtum, Kulinarik und Unterhaltung und lädt mit einem vielfältigem Programm zu Kärntens ältestem Volksfest ein.
Erstmals wird das Herzstück des Wiesenmarktes – der Krämermarkt – um einen vollen Tag verlängert. Interessierte bleibt so auch am Freitag Zeit, um bei den 160 Marktständen vorbeizuschauen. Besonders bei der jungen Generation beliebt ist der Vergnügungspark. 40 Fahrgeschäfte sorgen dort für den richtigen Adrenalinkick bei Groß und Klein.
Nachdem am Mittwoch um 21 Uhr das traditionelle Feuerwerk entzündet und zum Höhepunkt des Wiesenmarktes wird, gibt es am Donnerstag erstmalig eine „Happy Hour“ von 15 bis 18 Uhr. Gäste können sich dann über spezielle Angebote in den Gastro-Betrieben sowie bei den Schaustellern am Marktgelände freuen.
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