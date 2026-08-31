100 Meter vor Strand
Jesolo: Jacht gerät in Brand und versinkt
Vor der norditalienischen Adriaküste bei Jesolo ist eine rund 20 Meter lange Jacht in Brand geraten und gesunken. Dank des raschen Einschreitens von Einsatzkräften konnten die Passagiere noch rechtzeitig gerettet werden.
Der Brand brach am frühen Sonntagabend rund 100 Meter vor dem Strand im Bereich des Leuchtturms von Jesolo aus. Eine schwarze Rauchwolke alarmierte zahlreiche Badegäste. Die Feuerwehr rückte mit Löschbooten, Tauchern und einem Hubschrauber an, der Wasser aus der Luft auf die brennende Jacht abwarf.
Zehn Menschen an Bord, darunter der Kapitän, konnten rechtzeitig von der Küstenwache in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand.
Sorge vor Umweltverschmutzung
Da das Schiff zu sinken begann, bestand die Gefahr einer Meeresverschmutzung durch Dieselkraftstoff. Einsatzkräfte setzten schwimmende Sperren und saugfähige Barrieren ein. Nach Angaben der Behörden könnten sich noch mehrere hundert Liter Treibstoff im Tank befinden.
Der Brand hatte auch Auswirkungen auf den Flugverkehr. Am Flughafen Venedig wurden am Abend mehrere Flüge umgeleitet.
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