Jesolo: Jacht gerät in Brand und versinkt

Der Brand brach am frühen Sonntagabend rund 100 Meter vor dem Strand im Bereich des Leuchtturms von Jesolo aus. Eine schwarze Rauchwolke alarmierte zahlreiche Badegäste. Die Feuerwehr rückte mit Löschbooten, Tauchern und einem Hubschrauber an, der Wasser aus der Luft auf die brennende Jacht abwarf.