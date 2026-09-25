Von Australien nach Kärnten: „Party-Workout“ boomt

Von Anfang an herrschte großer Andrang auf die Kurse, an denen maximal 40 Personen teilnehmen können. „Schon die ersten Einheiten waren ausgebucht. Damit hätte ich nicht gerechnet“, erzählt Lang und ergänzt: „The Jungle Body spricht keine bestimmte Zielgruppe an, sondern ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Dadurch, dass man jede Übung beliebig vereinfachen oder herausfordernder gestalten kann, sind die Teilnehmer sehr durchmischt. Die jüngste Teilnehmerin ist etwa 14 Jahre alt, die Ältesten sind bereits Mitte 60“. Für die Zukunft erhofft sich Lang, auch mehr Männer in ihren Kursen begrüßen zu können.