Von Australien nach Kärnten: „Party-Workout“ boomt

Schwitzende Menschen, laute Musik und bunte Lichter – was nach einer intensiven Party-Nacht klingt, ist tatsächlich die Trendsportart „The Jungle Body“. Die Wolfsbergerin Elena Lang leitet seit etwa einem Jahr die wöchentlichen Fitnesseinheiten, die Sport und Party miteinander verbinden.
Am Vormittag findet in den Turnsälen regulärer Unterricht für Kinder statt, am Abend eine Fitness-Party für Erwachsene – die Wolfsbergerin Elena Lang macht es möglich. Zweimal pro Woche leitet sie an den Standorten der Volksschule St. Marein und der Volksschule Wolfsberg sogennante „The Jungle Body“-Kurse.
Dabei handelt es sich um ein australisches Fitness-Konzept mit verschiedenen Programmen – Lang hat sich bislang auf das Programm „Konga“ fokussiert. Dabei wird der ganze Körper mithilfe von Kardio-, Box- und Tanzelementen trainiert.
Besonders wichtig ist dabei die richtige Atmosphäre, erklärt Lang im „Krone“-Gespräch: „Bei den Kursen stelle ich jedes Mal meine großen Lautsprecherboxen für die Musik auf und bringe Discolichter an, um dieses besondere Club-Gefühl zu erzeugen. Außerdem ist es bis auf die Discolichter stockfinster, sodass sich niemand beobachtet fühlt und ein geschützter Raum entsteht.“
Von der Teilnehmerin zur Kursleiterin
Seit etwa einem Jahr leitet die 23-Jährige die beliebten Kurse, neben ihrem Lehramtsstudium. Begonnen hat die sportliche Erfolgssgeschichte als persönlicher Ausgleich zum stressigen Alltag: „Ich habe in Graz selbst ‘The Jungle Body‘-Kurse besucht und war sofort begeistert. Irgendwann sind dann Trainerinnen auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich nicht auch Lust hätte, selbst Kurse zu leiten. Daraufhin habe ich innerhalb kürzester Zeit die Online-Ausbildung gemacht und die Prüfung abgelegt.“
Von Anfang an herrschte großer Andrang auf die Kurse, an denen maximal 40 Personen teilnehmen können. „Schon die ersten Einheiten waren ausgebucht. Damit hätte ich nicht gerechnet“, erzählt Lang und ergänzt: „The Jungle Body spricht keine bestimmte Zielgruppe an, sondern ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Dadurch, dass man jede Übung beliebig vereinfachen oder herausfordernder gestalten kann, sind die Teilnehmer sehr durchmischt. Die jüngste Teilnehmerin ist etwa 14 Jahre alt, die Ältesten sind bereits Mitte 60“. Für die Zukunft erhofft sich Lang, auch mehr Männer in ihren Kursen begrüßen zu können.
Ab Herbst startet Lang in das letzte Jahr ihres Lehramt-Studiums. Gemeinsam mit den Sportkursen kann das schon mal zu Stress führen. „Manchmal frage ich mich schon, wie ich das alles schaffe“, erzählt die Wolfsbergerin schmunzelnd, betont aber: „Trotz allem bin ich spätestens, wenn ich im Auto von Graz nach Wolfsberg sitze, voll motiviert. Ich stecke da wirklich mein ganzes Herzblut rein und ärgere mich selbst am meisten, wenn ich mal eine Einheit absagen muss.“
Besondere Veranstaltung und Neuheit zum Jubiläum
Das einjährige Bestehen des „Party-Workouts“ im Lavanttal soll am 3. Oktober im Rahmen einer „Jungle Power Night“ gefeiert werden.
Wo: artBOX Frantschach
Wann: ab 17 Uhr ist Einlass, ab 18 Uhr beginnt das Workout
Was: Teilnehmende erwartet eine 90-minütiges Sporteinheit inklusive Live-DJ sowie eine Goodiebag. Außerdem wird das „The Jungle Body“-Programm „Burn!“ vorgestellt.
Tickets und alle weiteren Informationen unter: www.thejunglebody-wolfsberg.at
Außerdem wird ab sofort das „Burn!“-Programm in den Kursen integriert. Das ist ein funktionelles Ganzkörpertraining mit Kurzhanteln und Resistance Bands, das „Konga“ ergänzen soll.
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