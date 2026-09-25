Geselliges Anstoßen auf das neue Fernseh-Jahr

Party-Getuschel: Reiler ist ORF-Job als Betriebsärztin los

Es wurde längst darüber getuschelt: Christine Reiler wird nicht mehr für den ORF arbeiten. Zumindest nicht als Betriebsärztin. Woran es haperte, drang bis zuletzt nicht durch. Noch bis Ende September, also nächste Woche, wird die Frau Doktor ordinieren, danach aber nicht mehr.