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Geselliges Anstoßen auf das neue Fernseh-Jahr

Adabei Österreich
25.09.2026 05:00
Gruppenbild mit Herr: Pig mit Noch-Chefin Thurnher, ORF-Managerin Stefanie Groiss und der ...
Gruppenbild mit Herr: Pig mit Noch-Chefin Thurnher, ORF-Managerin Stefanie Groiss und der Kaufmännischen Direktorin Eva Schindlauer(Bild: Andreas Tischler)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Der ORF muss sparen, aber hat sich trotz alledem für die neue Fernsehsaison gerüstet. Das Programm wurde bereits Dienstagabend bekanntgegeben, viele der Stars, die man dort sehen wird, haben am Donnerstag am Küniglberg bereits freudig vorgefeiert.

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Es sind stürmische Zeiten am Küniglberg in Wien-Hietzing. Zumindest war es das Wetter gestern Abend bei der großen ORF-Programmpräsentation. Bei Wind und Regen versammelten sich bekannte Gesichter aus Show, Kultur und Fernsehen und Politik, um schon einmal gebührend auf das kommende Fernsehjahr anzustoßen.

„TV-Allzweckwaffen“ Hans Knauß und Silvia Schneider
„TV-Allzweckwaffen“ Hans Knauß und Silvia Schneider(Bild: Andreas Tischler)
Die frisch erblondete Leona König mit „Hausherr a.D.“ Alexander Wrabetz.
Die frisch erblondete Leona König mit „Hausherr a.D.“ Alexander Wrabetz.(Bild: Andreas Tischler)

Und auch der Boss von morgen war dabei: Clemens Pig feierte mit und zeigte sich strahlend an der Seite von Interimschefin Ingrid Thurnher. Unter die bestgelaunten Fernsehgäste mischten sich unter anderen die frisch erblondete Leona König, Publikumsliebling Silvia Schneider und Ski-Kommentator Hans Knauß.

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