Geselliges Anstoßen auf das neue Fernseh-Jahr

Der ORF muss sparen, aber hat sich trotz alledem für die neue Fernsehsaison gerüstet. Das Programm wurde bereits Dienstagabend bekanntgegeben, viele der Stars, die man dort sehen wird, haben am Donnerstag am Küniglberg bereits freudig vorgefeiert.
Es sind stürmische Zeiten am Küniglberg in Wien-Hietzing. Zumindest war es das Wetter gestern Abend bei der großen ORF-Programmpräsentation. Bei Wind und Regen versammelten sich bekannte Gesichter aus Show, Kultur und Fernsehen und Politik, um schon einmal gebührend auf das kommende Fernsehjahr anzustoßen.
Und auch der Boss von morgen war dabei: Clemens Pig feierte mit und zeigte sich strahlend an der Seite von Interimschefin Ingrid Thurnher. Unter die bestgelaunten Fernsehgäste mischten sich unter anderen die frisch erblondete Leona König, Publikumsliebling Silvia Schneider und Ski-Kommentator Hans Knauß.
Party-Getuschel: Reiler ist ORF-Job als Betriebsärztin los
Es wurde längst darüber getuschelt: Christine Reiler wird nicht mehr für den ORF arbeiten. Zumindest nicht als Betriebsärztin. Woran es haperte, drang bis zuletzt nicht durch. Noch bis Ende September, also nächste Woche, wird die Frau Doktor ordinieren, danach aber nicht mehr.
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