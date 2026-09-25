Kein Bier im Zug, dafür Teesackerl für 4,40 Euro!

Nur Softdrinks und Snacks – aber kein Bier

Also machte er sich auf die Suche nach einem Getränkeautomaten. Den fand er auch – und damit gleich die nächste Überraschung. Es gab nur Softdrinks und Snacks. Und Teesackerl, bei denen Herr K. seinen Augen nicht traute. Denn eines kostete 4,40 Euro.