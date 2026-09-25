Mark Hamill, der Jedi-Ritter der Herzen

Der unbändige Erfolg als Skywalker prägte ihn aber so, dass ihn viele Produzenten nicht engagieren wollten und seine Filmkarriere nicht in Fahrt kam. So wollte er in Miloš Formans „Amadeus“ unbedingt die Rolle des Wolfgang Amadeus Mozart spielen, verlor sie aber gegen Tom Hulce, weil die Produzenten Luke Skywalker nicht in ihrem Film haben wollten. Da es vor der Kamera nicht so gut lief, konzentrierte er sich auf Sprechrollen. Für jene des Jokers in der Zeichentrickserie „Batman“ entwickelte er ein eigenes markantes Lachen, was ihm einen zweiten Karriereboost bescherte. In Kürze wird er auf Disney+ als Synchronstimme von Darkwing Duck zu hören sein.