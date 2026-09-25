Mark Hamill, der Jedi-Ritter der Herzen

Mit seiner Rolle als Luke Skywalker prägte Mark Hamill die Popkultur über alle Kontinente hinweg – heute wird er 75 Jahre alt und ist so gefragt wie einstmals. Mit seiner Rolle als Jedi-Ritter hat er mittlerweile abgeschlossen, dafür wird er bald Kultfigur Darkwing Duck sprechen.
Wer oder wann in der Filmhistorie zum Superstar wurde, hatte nicht immer ausschließlich mit Talent und Engagement, sondern manchmal auch mit Glück und dem richtigen Riecher zu tun. Im Falle der Kult-Rolle des Luke Skywalker im welterfolgreichen „Star Wars“-Franchise von George Lucas war es Robert Englund (der die Horrorfigur „Freddie“ spielt), der seinen Freund Mark Hamill zum Posterboy der späten 70er-Jahre machte. Englund war gerade auf dem Weg zu Auditions für „Apocalpyse Now“ als er die Vorsprechen für „Star Wars“ beobachtete und seinen Kumpel empfahl – der Rest ist Geschichte.
Posterboy einer ganzen Generation
Die Mischung aus Humor, Ironie und Fantasy im Drehbuch überzeugte ihn sofort und die gute Chemie am Set mit Harrison Ford und Carrie Fisher sieht man den drei Kultfilmen an. Zwischen 1977 und 1983 war Hamill einer der wichtigsten Personen der globalen Popkultur und zierte auf Postern die Zimmer Tausender Teenager.
Mark Hamill ist auch, aber nicht nur Luke Skywalker. Das Mittlere von sieben Kindern war auch in Filmen wie „The Big Red One“ (1980) oder „Dorf der Verdammten“ (1995) zu sehen, war zudem die Synchronstimme des Jokers in der „Batman“-Zeichentrickserie. In näherer Zukunft synchronisiert er außerdem den Disney-Helden Darkwing Duck im gleichnamigen Remake.
Der unbändige Erfolg als Skywalker prägte ihn aber so, dass ihn viele Produzenten nicht engagieren wollten und seine Filmkarriere nicht in Fahrt kam. So wollte er in Miloš Formans „Amadeus“ unbedingt die Rolle des Wolfgang Amadeus Mozart spielen, verlor sie aber gegen Tom Hulce, weil die Produzenten Luke Skywalker nicht in ihrem Film haben wollten. Da es vor der Kamera nicht so gut lief, konzentrierte er sich auf Sprechrollen. Für jene des Jokers in der Zeichentrickserie „Batman“ entwickelte er ein eigenes markantes Lachen, was ihm einen zweiten Karriereboost bescherte. In Kürze wird er auf Disney+ als Synchronstimme von Darkwing Duck zu hören sein.
Stabiles Privatleben
Neben zahlreichen Gastauftritten kehrte er 2014, nach fast 30 Jahren, wieder in das „Star Wars“-Universum zurück und feierte in einer neuen Trilogie große Erfolge und wurde zum Fan-Liebling einer neuen Generation von Sci-Fi-Fans. Im Mai 2025 ging Hamill öffentlich in „Skywalker-Pension“: „Ich hatte meine Zeit. Ich bin dankbar für alles, aber schaue in die Zukunft und freue mich auf neue Charaktere“. Äußerst stabil ist sein Privatleben. Mit Marilou York ist er seit 1978 verheiratet, er ist dreifacher Vater und mittlerweile auch Großvater. Beruflich tritt er aber nach wie vor nicht kürzer.
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