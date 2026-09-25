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Erleben Sie die Jugendjahre Bruno Kreiskys im Kino

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25.09.2026 05:00
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Porträt von Sponsoring
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Am 1. Oktober startet in den österreichischen Kinos ein ganz besonderer Film: BRUNO, erzählt von Bruno Kreiskys frühen Jahren zwischen bürgerlicher Herkunft und politischem Aufbruch und zeichnet mit einer prominenten Besetzung ein vielschichtiges Porträt eines jungen Mannes, der sich mutig dem wachsenden Faschismus entgegenstellt. Die „Krone“ verlost hierzu 5x2 Kinotickets. 

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Wien in den späten 1920er Jahren: Als Schüler aus reichem, jüdischem Elternhaus wird Bruno Kreisky von der sozialistischen Arbeiterjugend nur widerwillig aufgenommen. Als die politischen Spannungen im Land eskalieren, riskieren Bruno und seine jungen Mitkämpfern alles. Zusammen organisieren sie verbotene Treffen, verteilen Widerstandsaufrufe und lehnen sich gegen das faschistische Regime auf.

(Bild: © Dor Film / Petro Domenigg)

Dabei setzen sie nicht nur ihre Freiheit, sondern auch ihr Leben aufs Spiel. Unerschütterlich verteidigt Bruno seine Ideale und geht entschlossen seinen Weg – vom jugendlichen Rebellen zum sozialdemokratischen Weltpolitiker.

(Bild: © Dor Film / Petro Domenigg)
(Bild: © Dor Film / Petro Domenigg)

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Kinostart am 1. Oktober 5x2 Kinotickets sowie drei Ausgaben des Buches „Bruno – Der junge Kreisky“. Einfach das unten stehende Formular bis zum Einsendeschluss am 1. Oktober, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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