Kühler Start ins Wochenende, dann kommt viel Sonne

Temperaturen ziehen zum Wochenbeginn noch einmal an

Zu Wochenbeginn wird es noch wärmer. Am Montag bleibt der Hochdruckeinfluss in ganz Österreich wetterbestimmend. Abgesehen von lokalem Frühnebel und einzelnen Quellwolken scheint verbreitet die Sonne. Bei schwachem bis mäßigem, teilweise föhnigem Wind aus Süd bis Ost werden 23 bis 27 Grad erreicht, mit leichtem Föhn sind auch höhere Werte möglich.