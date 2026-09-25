Kühler Start ins Wochenende, dann kommt viel Sonne

Hochdruckeinfluss sorgt in Österreich am Wochenende für überwiegend sonniges und zunehmend warmes Herbstwetter. Der Freitag startet kühl und bewölkt, später kommt dann die Sonne durch.
Wolkenreste aus der Nacht sowie örtliche Frühnebelfelder in Tälern und Senken lösen sich am Freitag nach und nach auf. Danach überwiegt sehr sonniges Wetter. Lediglich im Norden und Osten können dichtere Wolken zeitweise die Sonne verdecken, einzelne Regentropfen sind dort nicht ausgeschlossen.
Höchsttemperaturen von 22 Grad am Freitag
Der Wind weht überwiegend schwach, im Osten mäßig aus Nordwest. Nach Frühtemperaturen liegen zwischen ein und zehn Grad, klettern tagsüber dann aber auf 14 bis 22 Grad. Am wärmsten wird es im Westen Österreichs.
Noch mehr Sonne am Wochenende
Das Wochenende bringt verbreitet Sonnenschein. Am Samstag zeigt sich der Himmel nach Auflösung lokaler Frühnebelfelder vielfach wolkenlos. Am Nachmittag ziehen höchstens einige harmlose Schleierwolken durch. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 24 Grad. In der Früh liegen die Werte zwischen ein und zehn Grad, lokal ist Bodenfrost möglich.
Auch am Sonntag sonnig
Auch am Sonntag bleibt es unter Hochdruckeinfluss sonnig. Morgendliche Nebelfelder lösen sich auf, im Bergland können sich einige flache Quellwolken bilden. Bei schwachem Wind steigen die Temperaturen nach zwei bis elf Grad in der Früh auf 19 bis 26 Grad. Lokal kann es am Morgen erneut frostig sein.
Temperaturen ziehen zum Wochenbeginn noch einmal an
Zu Wochenbeginn wird es noch wärmer. Am Montag bleibt der Hochdruckeinfluss in ganz Österreich wetterbestimmend. Abgesehen von lokalem Frühnebel und einzelnen Quellwolken scheint verbreitet die Sonne. Bei schwachem bis mäßigem, teilweise föhnigem Wind aus Süd bis Ost werden 23 bis 27 Grad erreicht, mit leichtem Föhn sind auch höhere Werte möglich.
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