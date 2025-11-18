Privatsendergruppe setzt auf Altbewährtes

Die beliebte Start-Up-Show „2 Minuten 2 Millionen“ geht aufgrund der großen Beliebtheit personell konstant in die 13. Saison auf Puls4, Heidi Klum sucht auf Pro7 erneut nach „Germany’s Next Topmodel“. Überhaupt gilt: Während man im österreichischen Flügel auf Bewährtes setzt, traut man sich in Deutschland mehr neue Konzepte zu. Mentalist Timon Krause startet etwa mit der Prime-Time-Show „Ich durchschaue jeden!“, bei „Staying Alive – Stars singen mit Legenden“ performen aktuelle Popstars mit verstorbenen Musikikonen – der KI sei Dank. Corinna Milborn bleibt das Gesicht für die Puls4-Infoschiene – ganz abseits von all dem Trash und Entertainment.