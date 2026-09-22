„Dancing Stars“ und Co.: ORF präsentiert Programm

Das große Flaggschiff im Unterhaltungssektor ist die Ende Februar anlaufende neue Staffel des beliebten Quoten-Hits „Dancing Stars“. Die 17. Ausgabe wird wieder von Andi Knoll und Mirjam Weichselbraun moderiert, die man dafür regelmäßig von England nach Wien jetten wird. Beim Song Contest im bulgarischen Burgas ist man im Mai wieder voll dabei, Anfang Dezember steht noch eine Ausgabe von „Wetten, dass. .?“ mit den Moderatoren Bill und Tom Kaulitz an. Die vakante „Millionenshow“ wird einmal bis Ende Mai weiter gedreht, danach schaut es nach Ende für Armin Assinger aus.