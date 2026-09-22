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Für die neue Saison

„Dancing Stars“ und Co.: ORF präsentiert Programm

Unterhaltung
22.09.2026 19:00
Ab Ende Februar wird wieder der Ballroom geöffnet: „Dancing Stars“ geht mit Mirjam Weichselbraun ...
Ab Ende Februar wird wieder der Ballroom geöffnet: „Dancing Stars“ geht mit Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll in die 17. Staffel.(Bild: Thomas Ramstorfer)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Der Öffentlich-Rechtliche hat es finanziell nicht leicht und setzt in Zukunft vor allem auf Neues bereits bekannter Produktionen. Das große Unterhaltungsflaggschiff wird die 17. Staffel der „Dancing Stars“, „Tatort“ bekommt neue Kommissare und „Kommissar Rex“ geht in eine neue Saison. Für die „Millionenshow“ wird es dafür eng.

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Quo Vadis, ORF – wohin geht die Reise? Diese Frage beschäftigt die Menschen intern und auch extern des großen Medienhauses am Wiener Küniglberg. Bei der traditionellen Programmpräsentation zu Herbstbeginn setzten Generaldirektor Clemens Pig und Co. freilich auf Geschlossenheit und den Fokus auf Stärke und Gemeinschaft. Das neue Programm geht unter dem markigen Motto „Vertrauen. Vielfalt. Plattform. Reichweite“ in den zumeist quotenstarken Herbst. Grundtenor: für Österreich. „Ein ORF, dem Österreich vertraut“, will Pig in die Haushalte liefern, „der eines nie aus dem Blick verliert: die Partnerschaft und Verbundenheit mit den Menschen in Österreich.“

Mit der neuen Serie „Pflegeleicht“ geht der ORF in medizinische Gefilde, ohne dabei auf Humor zu ...
Mit der neuen Serie „Pflegeleicht“ geht der ORF in medizinische Gefilde, ohne dabei auf Humor zu verzichten.(Bild: Zoe Opratko)

Generaldirektorin Ingrid Thurnher stellt den Einsatz und die Hingabe in den Mittelpunkt: „Gerade unter den derzeit schwierigen Rahmenbedingungen ist es alles andere als selbstverständlich, dem Publikum auch im kommenden Jahr ein derart vielfältiges und hochwertiges Programm bieten zu können.“

Bill und Tom Kaulitz moderieren am 5. Dezember eine einmalige Ausgabe von „Wetten, dass. .?“
Bill und Tom Kaulitz moderieren am 5. Dezember eine einmalige Ausgabe von „Wetten, dass. .?“(Bild: Rankin/Serviceplan München)

Das große Flaggschiff im Unterhaltungssektor ist die Ende Februar anlaufende neue Staffel des beliebten Quoten-Hits „Dancing Stars“. Die 17. Ausgabe wird wieder von Andi Knoll und Mirjam Weichselbraun moderiert, die man dafür regelmäßig von England nach Wien jetten wird. Beim Song Contest im bulgarischen Burgas ist man im Mai wieder voll dabei, Anfang Dezember steht noch eine Ausgabe von „Wetten, dass. .?“ mit den Moderatoren Bill und Tom Kaulitz an. Die vakante „Millionenshow“ wird einmal bis Ende Mai weiter gedreht, danach schaut es nach Ende für Armin Assinger aus.

ORF-Generaldirektor Clemens Pig muss den Sparstift ansetzen und trotzdem ein gutes Programm auf ...
ORF-Generaldirektor Clemens Pig muss den Sparstift ansetzen und trotzdem ein gutes Programm auf die Beine stellen.(Bild: Roman Zach-Kiesling)

Während Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser als Wiener „Tatort“-Gespann das letzte Mal am 27. Dezember ermitteln, steigen 2027 Laurence Rupp und Miriam Fussenegger ins Geschehen ein und bringen frischen Wind in die Reihe. Fortgesetzt werden Serienhits wie „Biester“, „School Of Champions“ und „Alles finster“. Mit „Pflegeleicht“ steigt man humorig in die gesellschaftliche Pflegedebatte ein, während sportlich die alpine Ski-WM zum Highlight wird.

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