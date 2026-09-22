„Dancing Stars“ und Co.: ORF präsentiert Programm

Der Öffentlich-Rechtliche hat es finanziell nicht leicht und setzt in Zukunft vor allem auf Neues bereits bekannter Produktionen. Das große Unterhaltungsflaggschiff wird die 17. Staffel der „Dancing Stars“, „Tatort“ bekommt neue Kommissare und „Kommissar Rex“ geht in eine neue Saison. Für die „Millionenshow“ wird es dafür eng.
Quo Vadis, ORF – wohin geht die Reise? Diese Frage beschäftigt die Menschen intern und auch extern des großen Medienhauses am Wiener Küniglberg. Bei der traditionellen Programmpräsentation zu Herbstbeginn setzten Generaldirektor Clemens Pig und Co. freilich auf Geschlossenheit und den Fokus auf Stärke und Gemeinschaft. Das neue Programm geht unter dem markigen Motto „Vertrauen. Vielfalt. Plattform. Reichweite“ in den zumeist quotenstarken Herbst. Grundtenor: für Österreich. „Ein ORF, dem Österreich vertraut“, will Pig in die Haushalte liefern, „der eines nie aus dem Blick verliert: die Partnerschaft und Verbundenheit mit den Menschen in Österreich.“
Generaldirektorin Ingrid Thurnher stellt den Einsatz und die Hingabe in den Mittelpunkt: „Gerade unter den derzeit schwierigen Rahmenbedingungen ist es alles andere als selbstverständlich, dem Publikum auch im kommenden Jahr ein derart vielfältiges und hochwertiges Programm bieten zu können.“
Das große Flaggschiff im Unterhaltungssektor ist die Ende Februar anlaufende neue Staffel des beliebten Quoten-Hits „Dancing Stars“. Die 17. Ausgabe wird wieder von Andi Knoll und Mirjam Weichselbraun moderiert, die man dafür regelmäßig von England nach Wien jetten wird. Beim Song Contest im bulgarischen Burgas ist man im Mai wieder voll dabei, Anfang Dezember steht noch eine Ausgabe von „Wetten, dass. .?“ mit den Moderatoren Bill und Tom Kaulitz an. Die vakante „Millionenshow“ wird einmal bis Ende Mai weiter gedreht, danach schaut es nach Ende für Armin Assinger aus.
Während Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser als Wiener „Tatort“-Gespann das letzte Mal am 27. Dezember ermitteln, steigen 2027 Laurence Rupp und Miriam Fussenegger ins Geschehen ein und bringen frischen Wind in die Reihe. Fortgesetzt werden Serienhits wie „Biester“, „School Of Champions“ und „Alles finster“. Mit „Pflegeleicht“ steigt man humorig in die gesellschaftliche Pflegedebatte ein, während sportlich die alpine Ski-WM zum Highlight wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.