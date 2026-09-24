Peter Alexander: Seine große Show geht weiter

Allen voran Günther Huber: Der Künstlermanager kuratiert die Schau. Fotos, Schallplatten, Plakate, Schulhefte, Kostüme und Ausschnitte aus seinen Shows zeichnen den Weg des Mannes nach, der als Peter Alexander Ferdinand Neumayer zur Welt kam und als „Peter der Große“ Fernsehgeschichte schrieb. „Man hat von ihm so viel lernen können. Er war schon wirklich ein toller Mensch“, erzählt Huber.