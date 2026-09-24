Leere Geschäfte: Neue Idee soll Innenstadt retten

Julian Geier kämpft gegen Leerstand

Referent Julian Geier (VP) hat Pläne, um gegen Leerstand vorzugehen. „Ein Schlagwort heißt Alpen-Adria, das wollen wir nutzen“, sagt Geier. „Wir suchen Geschäfte, wo wir das umsetzen können.“ Gleichzeitig will er private Investoren ins Boot holen. „Die müssen mit der Stadt zusammenarbeiten. Steht etwa ein leer stehendes Haus zum Verkauf, kann es die Stadt oder ein privater Investor erwerben. In Triest oder Zürich wird das schon erfolgreich gemacht. Private geben Geld und bekommen es über Renditen zurück. Es gibt viele Mittel, Leerstände zu bekämpfen, diese Idee ist in Österreich neu.“