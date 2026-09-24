Notarzt-Streit im Landtag: Alle gegen Hergovich

Kritik von allen Fraktionen

Helga Krismer (Grüne) forderte Klarheit von Hergovich, der ja Mitglied der Landesregierung ist: „Regieren Sie, oder sind Sie Opposition?“ Und Richard Punz (FPÖ) gab Hergovich mit auf den Weg, wer für den Gesundheitsplan sei, müsse auch zu nötigen Umsetzungsschritten stehen. „Politik ist dazu da, Ängste zu nehmen, nicht zu vergrößern“, schrieb Edith Kollermann (Neos) dem SPÖ-Chef ins Stammbuch.