Streichliste fix: Elf Notarzt-Stützpunkte weniger

Neuer Finanzierungsschlüssel

Zudem wird ab 2027 auch der Finanzierungsschlüssel zugunsten der Kommunen verändert. Mussten diese bislang 72 Prozent für die rund 900.000 Rettungs- und Krankentransport-Fahrten pro Jahr beisteuern, sind es künftig nur mehr 60 Prozent. Den Rest zahlt das Land. Ein Ende der Reformen ist damit aber freilich noch nicht erreicht, soll der Beitrag der Gemeinden nach oben hin schließlich gedeckelt sein. Es werden daher bereits Gespräche geführt. So könnten etwa Fahrten, die keinen Rettungswagen voraussetzen, auf das Taxi-Gewerbe ausgelagert und dadurch Kosten gespart werden. „Wenn es um Leben und Gesundheit geht, gibt es keine Kompromisse. Darum braucht es jetzt mutige Schritte und Klarheit“, betont etwa Landesrat Martin Antauer (FPÖ).