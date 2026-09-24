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Deutschland-Debüt

Aufstellung! Diese DFB-Elf schickt Klopp ins Match

Fußball International
24.09.2026 19:29
Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp.
Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp.(Bild: AFP/HANNES P. ALBERT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jürgen Klopp hat seine erste DFB-Startelf als Bundestrainer veröffentlicht. Dabei setzt der Kulttrainer auf Routinier Marc-Andre ter Stegen im Tor. Als Kapitän führt Joshua Kimmich die Deutschen gegen „Erzfeind“ Niederlande (ab 20.45 Uhr hier im Liveticker) auf den Rasen. 

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Hier die Aufstellung:

Überraschung in der Defensive
Zum Nations-League-Auftakt gegen die Niederlande soll der erste DFB-Sieg unter dem neuen Bundestrainer Klopp her. Der Kult-Trainer baut dabei auf einen Mix zwischen erfahrenen Kräften und neuen Spielern. 

Kevin Schade im Dress von Brentford.
Kevin Schade im Dress von Brentford.(Bild: AFP/GLYN KIRK)

Darunter etwa Brentford-Legionär Kevin Schade soll auf der linken Außenbahn für neuen Schwung sorgen. Besonders überraschend erscheint zudem, dass Philipp Treu auf der Rechtsverteidiger-Position den Vorzug vor Josha Vagnoman bekommt. Für den St.-Pauli-Kicker ist es zudem das Nationalteam-Debüt.  

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