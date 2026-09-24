Aufstellung! Diese DFB-Elf schickt Klopp ins Match

Jürgen Klopp hat seine erste DFB-Startelf als Bundestrainer veröffentlicht. Dabei setzt der Kulttrainer auf Routinier Marc-Andre ter Stegen im Tor. Als Kapitän führt Joshua Kimmich die Deutschen gegen „Erzfeind“ Niederlande (ab 20.45 Uhr hier im Liveticker) auf den Rasen.