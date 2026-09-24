Aufstellung! Diese DFB-Elf schickt Klopp ins Match

Jürgen Klopp hat seine erste DFB-Startelf als Bundestrainer veröffentlicht. Dabei setzt der Kulttrainer auf Routinier Marc-Andre ter Stegen im Tor. Als Kapitän führt Joshua Kimmich die Deutschen gegen „Erzfeind“ Niederlande (ab 20.45 Uhr hier im Liveticker) auf den Rasen.
Hier die Aufstellung:
Überraschung in der Defensive
Zum Nations-League-Auftakt gegen die Niederlande soll der erste DFB-Sieg unter dem neuen Bundestrainer Klopp her. Der Kult-Trainer baut dabei auf einen Mix zwischen erfahrenen Kräften und neuen Spielern.
Darunter etwa Brentford-Legionär Kevin Schade soll auf der linken Außenbahn für neuen Schwung sorgen. Besonders überraschend erscheint zudem, dass Philipp Treu auf der Rechtsverteidiger-Position den Vorzug vor Josha Vagnoman bekommt. Für den St.-Pauli-Kicker ist es zudem das Nationalteam-Debüt.
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