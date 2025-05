Landes-Rechnungshof beklagt zu hohes Risiko

Von der Devise „Wird schon gut gehen“ wich die Bank erst ab, als die ersten Insolvenzgerüchte aufkamen. So wurde versucht, das Blankorisiko zu reduzieren – aber offenbar mit überschaubarem Nachdruck: „Dieses Ziel hätte konsequenter verfolgt werden können, Kündigungsmöglichkeiten wurden beispielsweise erst sehr kurz vor Insolvenz der Holding geprüft.“ Bemerkenswert ist, dass der Landesrechnungshof in seinem Prüfbericht auch dem Mehrheitseigentümer, also dem Land Vorarlberg, ein großes Kapitel widmet. In diesem wird nicht mit Kritik gespart: So sei „nicht hinreichend klar, welche Interessen das Land mit der Beteiligung an der Hypo Vorarlberg Bank AG verfolgt“. Soll meinen: Die mit der Bank vereinbarten Ziele seien unspezifisch und damit schwer überprüfbar, das Beteiligungscontrolling nur eingeschränkt effektiv. Anders formuliert: Das Land lässt die Bank machen, Hauptsache, die Dividende fließt. Daraus folgt eine klare Empfehlung: „Das Land sollte klarstellen, welche Strategie es mit seiner Beteiligung zukünftig verfolgen will.“