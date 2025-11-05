Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ärger im Ausschuss

Rechnungshofbericht erzürnt Gemüter der Opposition

Vorarlberg
05.11.2025 16:40
Die Gemeinde Lech kann über die Höhe von finanziellen Zuwendungen nicht klagen.
Die Gemeinde Lech kann über die Höhe von finanziellen Zuwendungen nicht klagen.(Bild: Gemeinde lech)

Der aktuelle Bericht des Landes-Rechnungshofs zur Lech Zürs Tourismus GmbH war am Mittwoch Thema im Kontrollausschuss. Aus Sicht der Neos und der Sozialdemokraten habe dieser einmal mehr gezeigt, wie dringend notwendig es sei, klare Strukturen, Transparenz und Kontrolle im öffentlichen Tourismusmanagement zu haben.

0 Kommentare

„Es geht um öffentliche Steuergelder“, poltern die Vertreter der Oppositionsparteien einmal mehr. Die Empfehlungen des Rechnungshofs seien eindeutig, meint Neos-Chefin Claudia Gamon: „Es braucht saubere Trennlinien zwischen Gemeinde und Gesellschaft, klare Zielsysteme und ein echtes Controlling. Es ist bemerkenswert, dass bei nahezu jeder Prüfung dieselben Kritikpunkte auftauchen – und offenbar kaum jemand proaktiv daraus lernt!“

Auch teilen die Pinken die Kritik des Landesrechnungshofs an der mangelnden strategischen Steuerung, unklaren Zuständigkeiten und fehlender finanzieller Transparenz. Dass die Gremien ihre Kontrollfunktion nur eingeschränkt wahrgenommen haben und Kostenstrukturen teilweise intransparent waren, sei inakzeptabel.

Die Sozialdemokraten stimmten auch in die Kritik mit ein: Fehlende Kontrolle, mangelhafte Budgetführung und verschwenderischer Umgang mit öffentlichen Geldern hätten die Gemeinde Lech und indirekt das Land in eine finanzielle Schieflage gebracht. „Während im Sozialbereich das Geld angeblich knapp ist, scheint es in Lech unbegrenzt zu fließen, und das ohne Kontrolle“, befand Klubobmann Mario Leiter. Das verschwendete Steuergeld fehle nun bei Pflege, Kinderbetreuung oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 12°
Symbol heiter
Bludenz
1° / 14°
Symbol heiter
Dornbirn
2° / 12°
Symbol heiter
Feldkirch
-1° / 12°
Symbol heiter

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
129.675 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
124.615 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
104.143 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Vorarlberg
Ärger im Ausschuss
Rechnungshofbericht erzürnt Gemüter der Opposition
Offiziell abgesegnet
Alpla übernimmt serbische Firma Energoplast
Ländle-Freestyler weiß
„Stand jetzt wäre ich bei Olympia dabei, aber…“
Vor Spitalsreform
Ein letztes Aufbegehren im Dornbirner Stadtspital?
Nächste Pleite
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf