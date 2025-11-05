Rechnungshofbericht erzürnt Gemüter der Opposition

Die Sozialdemokraten stimmten auch in die Kritik mit ein: Fehlende Kontrolle, mangelhafte Budgetführung und verschwenderischer Umgang mit öffentlichen Geldern hätten die Gemeinde Lech und indirekt das Land in eine finanzielle Schieflage gebracht. „Während im Sozialbereich das Geld angeblich knapp ist, scheint es in Lech unbegrenzt zu fließen, und das ohne Kontrolle“, befand Klubobmann Mario Leiter. Das verschwendete Steuergeld fehle nun bei Pflege, Kinderbetreuung oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.