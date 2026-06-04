Der Wettlauf um die Universitäten

Von einem Prestigewettlauf um Uni-Standorte allerdings schon: Bei uns gibt es viel mehr Unis und Privathochschulen als im ähnlich großen Bayern. Warum? Weil sich die Politik bei uns mit einer „Uni“ in der Öffentlichkeit schmücken möchte. So wie jeder Landespolitiker auf ein eigenes Spital in seiner Gegend verweisen möchte – und sei es noch so klein.