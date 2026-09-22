Ö3-Star spricht über „harten Weg“ zum Wunschkind

„Freue mich, dass dieser harte Weg, auch zu Ende ist“

Der Weg zum Wunschkind sei eine recht lange Reise gewesen, räumte der Radio-Star ein. „Wie bei so vielen, die jetzt zuschauen.“ Denn es sei ja „relativ selten“, dass es „einfach so zack“ gehe, auch wenn man sich das oft so vorstelle. „Deshalb freue ich mich jetzt umso mehr, dass dieser harte Weg, der es dann ja wirklich ist, irgendwo dann auch zu Ende ist.“