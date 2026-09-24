Raiffeisen hat neue Chance auf Russen-Milliarden

Die RBI hat nun realistische Chancen auf eine Schadenersatzzahlung von 3,15 Milliarden Euro. Gerade sprach das Landesgericht Wien der RBI Vermögenswerte in dieser Höhe zu, die an sich der russischen Rasperia Holding zugerechnet sind. Das sind im Kern Aktien samt Dividenden seit 2021 des heimischen Bauriesen Strabag, die wegen der EU-Sanktionen gegen diverse russische Oligarchen in Österreich eingefroren sind.