Ein Comeback auf Eis – aber noch im Container

Rodlerin Madeleine Egle war erstmals nach ihrer Sperre wegen drei verpasster Dopingtests wieder im Starttraining des Nationalteams dabei. Für die ehemalige Europameisterin aus Tirol war es ein seltsames Gefühl, nach knapp zwei Jahren wieder im Eiscontainer an der Starttechnik zu arbeiten.
Ein unscheinbarer Container auf dem Parkplatz der Olympiaworld in Innsbruck war der Schauplatz eines Comebacks. In diesem in die Jahre gekommenen Blechkasten befindet sich die vereiste Startanlage der österreichischen Erfolgsrodler. Trotz warmer Temperaturen gibt es dort eine kurze Anschubstrecke auf Eis – und die entlockte Madeleine Egle ein Lächeln.
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