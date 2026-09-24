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Höhentief bringt Regen und Schnee auf den Bergen

Österreich
24.09.2026 05:00
Am Donnerstag zeigt sich das Wetter in Österreich von seiner unbeständigen Seite: Von Norden ...
Am Donnerstag zeigt sich das Wetter in Österreich von seiner unbeständigen Seite: Von Norden ziehen Regenschauer auf, dazu frischt der Wind kräftig auf.(Bild: K.THALHOFER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einer vielerorts sternenklaren Nacht ist es mit der Ruhe beim Wetter schon am Donnerstagmorgen wieder vorbei. Ein Höhentief zieht aus Nordwesten über Österreich und bringt zunehmend dichte Wolken, Regenschauer und kräftigen Wind. In höheren Lagen wird es sogar wieder winterlich.

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Am Donnerstag übernimmt dann ein Höhentief das Wetter-Kommando. Schon von der Früh weg breiten sich die Wolken aus. Während sich im Süden zunächst noch länger die Sonne zeigen kann, bleibt sie in den übrigen Landesteilen meist nur kurzer Gast.

Im Laufe des Vormittags ziehen von Norden die ersten Regenschauer auf. Besonders häufig nass wird es in einem Streifen vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel. Gleichzeitig sinkt die Schneefallgrenze auf rund 2000 Meter – auf den Bergen könnten die Gipfel damit wieder einen weißen Anstrich bekommen.

Am Nachmittag lockert die Wolkendecke zwar wieder etwas auf, ganz ausgestanden ist das wechselhafte Wetter damit aber noch nicht: Weiterhin sind Schauer möglich, vereinzelt können diese sogar gewittrig ausfallen.

Kräftiger Wind und maximal 23 Grad
Dazu frischt der West- bis Nordwestwind deutlich auf. Er weht mäßig bis lebhaft, in höheren Lagen teilweise sogar kräftig. Vergleichsweise ruhig bleibt es im Süden. Nach einem kühlen Start mit 1 bis 12 Grad werden am Nachmittag Höchstwerte zwischen 13 und 23 Grad erreicht.

Freitag bringt vielerorts die Sonne zurück
Zum Start ins Wochenende beruhigt sich das Wetter wieder. Frühnebelfelder im Westen und Süden lösen sich am Freitag rasch auf, danach scheint dort häufig die Sonne – teilweise sogar von einem nahezu wolkenlosen Himmel.

Etwas grauer bleibt es im Norden und Osten, wo dichtere Wolken die Sonne zeitweise länger verdecken können. Regen ist aber nur selten ein Thema. Bei schwachem bis mäßigem Nordwestwind erreichen die Temperaturen 13 bis 21 Grad. Am wärmsten wird es dabei im Westen.

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