Höhentief bringt Regen und Schnee auf den Bergen

Im Laufe des Vormittags ziehen von Norden die ersten Regenschauer auf. Besonders häufig nass wird es in einem Streifen vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel. Gleichzeitig sinkt die Schneefallgrenze auf rund 2000 Meter – auf den Bergen könnten die Gipfel damit wieder einen weißen Anstrich bekommen.