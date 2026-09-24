Trump und Xi: Ein rätselhafter Staatsbesuch

Dieser dreitägige Staatsbesuch als Gegenbesuch innerhalb eines Jahres gibt bei allem Glanz und Gloria Rätsel auf. Das gab es noch nie. Erst im Frühjahr waren die Trumps in Peking festlich bewirtet worden. Nun begrüßten Trump und First Lady Melania das chinesische Präsidentenpaar offiziell auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe der US-Hauptstadt Washington, wohin die Trumps mit der Marine One geflogen waren. Dass der US-Präsident einen ausländischen Staats- oder Regierungschef selbst am Flughafen empfängt anstatt erst dann im Weißen Haus, ist äußerst selten.