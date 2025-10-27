Kärntner will Peter Alexanders Schlitten verkaufen

Ein Füllhorn von Sisis Reitlehrer, ein Rennanzug mit einigen Unterschriften von Stars und ein Schlitten, der dem großen Schauspieler und Kärnten-Genießer Peter Alexander gehörte in einer TV-Sendung!
Wahre Schätze, faszinierende Geschichten und große Emotionen will Arabella Kiesbauer als neue Schatzmeisterin präsentieren. Am Dienstag, 4. November, bringt der Krumpendorfer Erwin Kittl den Schlitten von Peter Alexander zu „Bares für Rares Österreich“! Der Schlitten stammt aus dem 18. Jahrhundert. Die Expertise liegt bei 500 Euro. Wird Erwin Kittl in den Händler-Raum gehen?
Der beliebte Schauspieler, Sänger, Entertainer Peter Alexander (30. Juni 1926 bis 12. Februar 2011), der mit Filmen und Shows ein Millionenpublikum unterhielt, hatte ja in Pritschitz bei Pörtschach eine Villa und war begeisterter Angler am Wörthersee. Obwohl er in Kärnten Ruhe suchte und unerkannt bleiben wollte, kannte man ihn im Ort, traf ihn auch einmal beim Einkaufen
Füllhorn von Sisis Reitlehrer
Ebenfalls neue Besitzer suchen am 4. November um 20.15 Uhr bei „Bares für Rares Österreich“ auf Joyn & Puls 4 ein Füllhorn aus der K.u.K.-Zeit, dessen ursprünglicher Besitzer der Reitlehrer von Kaiserin Sisi gewesen sein soll, wie die derzeitigen Eigner Gabrieal Cantu und Erik Lehner aus Wien zu berichten wissen. Ob die Monarchin das Füllhorn auch selbst in der Hand gehalten hat, wird sich nicht wohl weisen. Aber wie viel ist es nach Expertise wert?
Rennanzug mit Star-Unterschriften
Staunen dürften Zuschauer auch über die Riesen-Mundharmonika von Franz Santner aus Salzburg und den Rennanzug samt Unterschriften von Niki Lauda, Tobias Moretti, Franz Klammer und anderen Stars, den Thomas Gutschi aus Vorarlberg in die Sendung bringt.
