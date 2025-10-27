Kärntner will Peter Alexanders Schlitten verkaufen

Füllhorn von Sisis Reitlehrer

Ebenfalls neue Besitzer suchen am 4. November um 20.15 Uhr bei „Bares für Rares Österreich“ auf Joyn & Puls 4 ein Füllhorn aus der K.u.K.-Zeit, dessen ursprünglicher Besitzer der Reitlehrer von Kaiserin Sisi gewesen sein soll, wie die derzeitigen Eigner Gabrieal Cantu und Erik Lehner aus Wien zu berichten wissen. Ob die Monarchin das Füllhorn auch selbst in der Hand gehalten hat, wird sich nicht wohl weisen. Aber wie viel ist es nach Expertise wert?