Heizkosten explodieren: AK fordert Entlastung

Ähnlich sieht die Preislage bei den Pellets aus. Hier liegt der aktuelle Preis bei durchschnittlich 400 Euro pro Tonne. „Wenn sich die Heizkosten innerhalb eines Jahres um mehrere tausend Euro erhöhen, bringt das viele Menschen finanziell an ihre Grenzen. Es braucht daher rasche Hilfe für jene, die sich diese Kosten nicht mehr leisten können, aber auch langfristige Maßnahmen, damit Haushalte unabhängiger von fossilen Energieträgern und internationalen Preisschocks werden“, so Kärntens AK-Präsident Günther Goach.